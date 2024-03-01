"وقعت الرجالة فى بعض".. مقتل شقيق سيدة على يد سلفها فى أوسيم

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية تفاصيل مقتل شاب في مدينة أوسيم بطعنة من بن عمته بعد نشوب خلاف بينهما تسببت فيه شقيقة المجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أوسيم بمقتل شاب بطعنة في الصدر، على الفور انتقل ضباط المباحث لفحص ملابسات البلاغ وبيان هوية المتهم.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن بن عمة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، حيث تسببت سيدة في وقوع الجريمة، وتبين أن المتهم شقيق زوجها، حدث بينهما خلاف بعد اختفاء هاتفها المحمول واتهامها له بالاستيلاء عليه مما سبب خلاف عائلي بينهما.

تبادلت السيدة وشقيق زوجها التراشق بالألفاظ فاتصلت بشقيقيها للاستغاثة بهما فحضرا إلى منزل اختهما التقيا بشقيق زوجها وعاتباه على سبيل شقيقتهما، فتطور الأمر بينهم إلى مشادة كلامية وتعديا عليه بالضرب.

استل شقيق الزوج سكينًا وغرسه في صدر أحد الشقيقان ليسقط غارقًا في دمائه ويسرع شقيقه الأخر بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وألقت مباحث أوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مصطفى كمال، القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.