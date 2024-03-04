الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة فى 6 أكتوبر

حريق محدود داخل
حريق محدود داخل مدرسة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق محدود نشب داخل غرفة الكمبيوتر بإحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة الكمبيوتر نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق محدود مدرسة بـ6 أكتوبر مدرسة حريق الحماية المدنية

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