إخماد حريق بمحلين وسيارة فى السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن السويس من السيطرة على حريق نشب في محلين متجاورين بمنطقة الملاحة الجديدة بالسويس، وامتد إلى سيارة متوقفة أمام المحل، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بتلقيها بلاغًا من المواطنين يفيد نشوب حريق بمحل سوبر ماركت، وامتداد النيران إلى محل مجاور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع لمكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، وجرى فصل التيار الكهربي عن وخط الغاز عن العقار، وجرى السيطرة على النيران قبل امتداها للوحدات السكنية بالعقار.