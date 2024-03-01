الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق نشب بمخزن سجاد فى الوراق

حريق مخزن
حريق مخزن

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق عقب السيطرة عليه دون وقوع إصابات لتحديد قيمة الخسائر.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خبراء المعمل الجنائي حريق مخزن سجاد كورنيش النيل قسم شرطة الوراق غرفة عمليات النجدة

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