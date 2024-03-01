المعمل الجنائى يعاين موقع حريق نشب بمخزن سجاد فى الوراق
يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق عقب السيطرة عليه دون وقوع إصابات لتحديد قيمة الخسائر.
وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.