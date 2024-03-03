النيابة تحقق في إصابة مسن بحادث في أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة مسن في حادث تصادم سيارتين نقل بالحي الـ11 بجوار شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالحي الـ11 بجوار شركة الكهربا بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث إصابة "عبدالفتاح حسن إسماعيل" 63 سنة، جري نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.