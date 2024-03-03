النيابة تحيل لصًا سرق شقة سكنية بالتجمع للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، منذ قليل، لصًا إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

يذكر أن قاضي المعارضات جدد حبس لص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وباشرت النيابة العامة، اليوم، التحقيق مع لص، على خلفية اتهامه بسرقه مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".