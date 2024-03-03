الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل لصًا سرق شقة سكنية بالتجمع للمحاكمة

لص
لص

أحالت النيابة العامة، منذ قليل، لصًا إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

يذكر أن قاضي المعارضات جدد حبس لص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وباشرت النيابة العامة، اليوم، التحقيق مع لص، على خلفية اتهامه بسرقه مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

txt

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى أطفيح

txt

الحبس سنة لمتهم و6 أشهر لآخر بتهمة سرقة ميرهان حسين

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

سرقة شقة سرقة شقة سكنية النيابة العامة الجنح سرقة

الأكثر قراءة

عاجل| رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين