بعد معاقبته بالسجن 10 سنوات.. الجنايات تكشف فضائح "صيدلى مدينة نصر"

كشفت حيثيات محكمة جنايات القاهرة عن فضائح صيدلي مدينة نصر الشهير بـ" عنتيل مدينة نصر" بعد معاقبته بالسجن المشدد ١٠ سنوات لتعديه على سيدات وفتيات قاصرات داخل صيدلية وتوثيق جرائمه بكاميرات المراقبة.

عنتيل مدينة نصر

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش في القضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات قسم مدينة نصر ثالث والمقيدة برقم 1179 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور: لأنه في غضون عامي 2018، 2019 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليهن مجهولات الهوية بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن حتى كشف عورتهن وتحسس مناطق العفة بأجسادهن قاصدًا من ذلك هتك عرضهن حال كونه من لهم سلطة عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش، أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن التقط لهن في مكان خاص تسجيلًا تصويريًا مقاطع فيديو بغير رضائهن حال ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث إنه أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

لم يردعه دين ولا ضمير

وأوضحت حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش، أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ـ تتحصل في أن المتهم "خالد. م" المعروف إعلاميًا بصيدلي مدينة نصر-الذي يمتهن الصيدلة، وهي من أجل المهن الإنسانية ويفترض تحليه بالأخلاق والآداب- عصف بكل القيم النبيلة ولم يردعه دين ولا ضمير، مستغلًا حاجة المترددات على صيدليته من النساء وجهلهن وأوهمهن بحاجتهن للكشف عليهن فاستدرجهن ودأب على الكشف عن عوراتهن وتحسس مناطق عفتهن قاصدًا إشباع شهوته الدنيئة.

كما ذكرت الحيثيات، أن صيدلي مدينة نصر هتك عرضهن حال تسجيل تلك المقاطع على كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية، ثم يقوم بنقلها إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص به وإثر عثور زوجته - الشاهدة الأولى - على ذاكرة وميضية مدمجة (فلاشة) تحوي تلك المقاطع المصورة لوقائع هتك العرض للمترددات على الصيدلية أقامت دعوى تطليق للضرر قدمت سندًا لها الذاكرة الوميضية المدمجة التي تحوي الوقائع المشار إليها.

ابنته من ضحاياه

وفصحت الهيئة الوطنية لإعلام الهندسة الإذاعية - بناء على قرار محكمة الأسرة، وتبين مطابقة عينة صوت وصورة المتهم المأخوذين بمعرفة الخبير لصوته وصورته بمقاطع الفيديو الواردة بالذاكرة الوميضية المدمجة الفلاشة، وإثر ما تعانيه كريمة الشاهدة الأولى - طليقة المتهم- الطفلة بسملة من تعرض والدها المتهم لها؛ تقدمت الشاهدة الأولى ببلاغ لخط نجدة الطفل ألحقت به محتوى الذاكرة الوميضية.