الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 206 قضايا مخدرات و89 قطعة سلاح نارى

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط "206" قضايا مواد مخدرة بإجمالى "232" متهما ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (105٫972 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13٫820 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10٫705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1٫625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 795 جراما).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (255 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جراما).

عدد (1985) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (89 قطعة سلاح نارى بحوزة 64 متهما) وذلك على النحوالتالى:

 (17) بندقية آلية.

 (25) بندقية خرطوش.

 (47) فرد محلى.

 (297) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (15) خزينة متنوعة.

 (185) قطعة سلاح أبيض.

 

txt

"بيتاجروا في العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

txt

واقعة ابتزاز جديدة بالدقهلية.. "الداخلية" تكشف التفاصيل

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57989) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

 (137) حكم جناية.

 (18325) حكم حبس جزئى.

 (3169) حكم حبس مستأنف.

 (28068) حكم غرامة.

 (8290) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (25) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (214) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22628) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

مخدرات سلاح نارى الحملات الأمنية البلطجة الأسلحة النارية

مواد متعلقة

تحرير 18 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

"بيتاجروا فى العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

إزالة أثار حادث إصابة 14 شخصًا على طريق أسيوط الغربى

ضبط المتهمين بالقيام بحركات استعراضية بسيارتهما فى شارع الهرم

إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد» لشراء السلع المتنوعة: تخفيضات الأسعار تصل إلى ٤٠%

اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الداخلية السودانى

14174 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

ضبط 83 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 70 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

لقاء بينى جانتس وكامالا هاريس.. هل تخطط الولايات المتحدة لاستبدال نتنياهو؟

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال