ضبط 206 قضايا مخدرات و89 قطعة سلاح نارى

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط "206" قضايا مواد مخدرة بإجمالى "232" متهما ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (105٫972 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13٫820 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10٫705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1٫625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 795 جراما).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (255 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جراما).

عدد (1985) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (89 قطعة سلاح نارى بحوزة 64 متهما) وذلك على النحوالتالى:

(17) بندقية آلية.

(25) بندقية خرطوش.

(47) فرد محلى.

(297) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(185) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57989) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(137) حكم جناية.

(18325) حكم حبس جزئى.

(3169) حكم حبس مستأنف.

(28068) حكم غرامة.

(8290) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (25) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (214) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22628) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.