السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 83 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 257 قضية مواد مخدرة بإجمالي 279 متهمًا ضُبط خلالها 119 كيلو حشيش، و38 كيلو بانجو و13 كيلو هيروين.

كما أسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 83 قطعة سلاح ناري بحوزة 78 متهمًا، و162 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 70530 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت 203 أحكام جناية -20581 حكم حبس جزئي - 3775 حكم حبس مستأنف - 35445 حكم غرامة - 10526 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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