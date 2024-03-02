القبض على مُزارع أطلق الرصاص على آخر لخلاف على "مسقى مياه" في سوهاج

نجحت مباحث سوهاج، اليوم السبت، في ضبط مزارع أطلق الرصاص على آخر فأصابه بطلق ناري في بطنه، بسبب خلافات بينهما على «مسقى مياه» بدائرة مركز طهطا.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ بوصول «علي، ع» مزارع، ومقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طهطا العام مصابًا بطلق ناري في البطن من الناحية اليسري، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال شقيقه «زكريا، ع» مزارع، ومقيم بذات الناحية، قيام المدعو «أحمد، م» - مزارع، ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلاف على «مسقى مائي» بين أرضهما الزراعية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.