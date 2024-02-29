تأجيل محاكمة صاحب مقهى بتهمة قتل شاب في شبرا الخيمة

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، نظر قضية محاكمة صاحب مقهي بتهمة البلطجة واستعراض القوة والعنف وقتل مواطن وإصابة شقيقه بعد إطلاق الرصاص عليهما من «بندقية آليه» بشبرا الخيمة لجلسة اليوم الأول من شهر مارس لسماع المرافعة.

تضمن أمر إحالة المتهم «إبراهيم. ع. ا» إلى محكمة الجنايات أنه استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما «أحمد. ع. ع» وشقيقه «على. ع»، وأهالي منطقة عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف بحمله سلاح ناري بندقية آليه بأن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية وذلك لتفريق الأهالي المتواجدين ما أدى إلى القاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه الثانى مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية فأحدث إصابتة التي أودت بحياته، وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص إحرازها أو حيازتها وأحرز ذخيرة تستخدم على نفس السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.