الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة صاحب مقهى بتهمة قتل شاب في شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

 قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، نظر قضية محاكمة صاحب مقهي بتهمة البلطجة واستعراض القوة والعنف وقتل مواطن وإصابة شقيقه بعد إطلاق الرصاص عليهما من «بندقية آليه» بشبرا الخيمة لجلسة اليوم الأول من شهر مارس لسماع المرافعة.

تضمن أمر إحالة المتهم «إبراهيم. ع. ا» إلى محكمة الجنايات أنه استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما «أحمد. ع. ع» وشقيقه «على. ع»، وأهالي منطقة عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف بحمله سلاح ناري بندقية آليه بأن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية وذلك لتفريق الأهالي المتواجدين ما أدى إلى القاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه الثانى مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية فأحدث إصابتة التي أودت بحياته، وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص إحرازها أو حيازتها وأحرز ذخيرة تستخدم على نفس السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات جهات التحقيق حبس قتل شاب بشبرا الخيمة قتل شاب تأجيل محاكمة صاحب

مواد متعلقة

"جنايات الزقازيق" تحيل أوراق قاتل جاره في الشرقية للمفتي

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة