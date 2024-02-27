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حوادث

"جنايات الزقازيق" تحيل أوراق قاتل جاره في الشرقية للمفتي

محاكمة
محاكمة

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أوراق صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في واقعة اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة، وحددت جلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 8552 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3085 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة «مستور... ا» 37 عاما، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه «حمادة... م»، عامل ومقيم بذات الناحية، بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب، وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي وما إن انعقدت عليه عزائمه، أعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش»، وكمن له بمحل الواقعة متربصا به، وما إن ظفر به وأتته الفرصة لتنفيذ مأربه، حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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