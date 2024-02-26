جنايات دمنهور تحيل أوراق المتهمين بقتل شاب للمفتى

قررت محكمة جنايات دمنهور اليوم الإثنين، إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب محمد الجميل، بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 6 أبريل للنطق بالحكم في القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو 2023، حيث لقي شاب ثلاثيني مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر، بينما أصيب صديقه بطلق خرطوش، والذي حاول الأخير إنهاء الخلاف بين المتهم والمجنى عليه، بقرية البوصيلى التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

مقتل شاب بسبب منشور على فيس بوك

كشفت والدة الشاب محمد الجميل، المقتول أمام أحد المساجد بقرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد، تفاصيل مقتل نجلها بعد نشوب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت والدة الشاب محمد الجميل، إن ابنها تزوج منذ عام من الواقعة، ومقيم بمحافظة الإسكندرية ولديه طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرا واحد فقط، قائلة: "ابني لسه عريس متجوز من سنة وعنده بنت صغيرة عندها شهر، وعايش في الإسكندرية".

وأشارت والدة المجني عليه إلى أن بداية علمها بالواقعة كانت عندما سمعت صوت صراخ بالشارع، وهي في منزلها فطلبت منها ابنتها أن تذهب لتنظر من شرفة المنزل لمعرفة ما هو سبب الصراخ الموجود بالخارج، موضحة أنها طلبت من ابنتها عدم الخروج للشرفة، وأن تجلس دون أن تتطرق لخلافات المواطنين بالخارج، قائلة: كنت قاعدة في بيتي وسمعنا صويت وبنتي قالتللي هبص أشوف في إيه قولتلها خليكي مكانك مالناش دعوة بحد احنا مش بتوع مشاكل، ولما بصت لقت الناس شايلين أخوها وسايح في دمه.

وقالت شقيقة الضحية محمد الجميل، إن سبب الواقعة يعود إلى خلاف شقيقها والجاني على منشور كتبه المجني عليه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة: الخلاف كان بسبب بوست على الفيس وأخويا شتم الجاني عشان كده قتله، أخويا ميستاهلش يتعمل فيه كده دا كان أجدع شاب في البلد والناس كلها بتحبه، قتله وشوفت الناس شايلة أخويا وبينزف دم، قتل أخويا وحبيبي وأحن حد عليا في الدنيا، وعايزين حقه.