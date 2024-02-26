الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بدمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، فعاليات المرحلة الثانية من حملة “حقك تنظمي” بوحدة صحة الهلال القديم بدمنهور فى محافظة البحيرة بحضور الدكتور هاني جميعة  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  محمد كجك  رئيس مركز ومدينة دمنهور. 

بدأت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة يوم السبت ٢٤ /٢ وتستمر حتى الأربعاء ٢٨ /٢/ ٢٠٢٤م  بإدارات: "دمنهور - أبو المطامير - كوم حماده - الدلنجات - غرب النوبارية - شبراخيت - رشيد ـ المحمودية"

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 

وأشار الدكتور هانى جميعة إلى نجاح المرحلة الأولى من الحملة حيث سجل عدد المنتفعات فى المرحلة الأولى٢٧٦٨٠ منتفعة، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة١٩٧١٠، كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات  بمشاركة كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

 

كما أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن القافلة تسير بانتظام وفقًا للتوجيهات الحكومية والمعايير المحددة من قبل وزارة الصحة، مؤكدا على الدور الهام والحيوي لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة فى عمل تلك القوافل.

حقك تنظمي محافظة البحيرة نهال بلبع كوم حمادة دمنهور

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