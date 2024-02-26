نائب محافظ البحيرة تشهد مؤتمر "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، مؤتمر التعاون المشترك بين عدد من رجال الأعمال فى مصر وكينيا بمحافظة البحيرة، تحت شعار "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية" لبحث تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين الدولتين، بحضور المهندس محمد نجيب البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني.

ورحبت الدكتورة نهال بلبع الوفد الكيني على أرض محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات الإقتصادية الهائلة فى عدد من القطاعات الحيوية بخاصة في المجالات الصناعية والزراعية بالإضافة إلي وجود المناطق الصناعية المتكاملة بالبحيرة والتي تمثل فرص استثمارية كبيرة للتشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل المناسبة.

الترحيب بكل الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم

كما أوضحت أن نهج القيادة السياسية فى هذا الشأن هو الترحيب بكل الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مؤكدة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع الجهود التي من شأنها الارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وجميع الدولة الصديقة والشقيقة.

وأكدت نهال بلبع، أن مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية قد شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى كافة المجالات، حيث نتيجة لهذه الإصلاحات نجحت مصر فى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر الاستثمار لعام 2023 لتحل مركز متقدم، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة قد تجاوز التحديات الاقتصادية كما حدث فى الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، مؤكدة تحول الاقتصاد المصري إلي إقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري يتم فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار

وقالت إن هناك استثمارات كبيرة بالفعل بين مصر وكينيا، حيث تأتي الاستثمارات المصرية بكينيا فى المركز الـ 24 من بين الدول المستثمرة فى السوق الكيني بإجمالي استثمارات 36.6 مليون دولار، وتحتل الاستثمارات الكينية فى السوق المصري المرتبة رقم 80 بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة علي 22 شركة، كما أنه سوف يعقد خلال الشهر القادم مؤتمرًا اقتصاديا بكينيا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بهذا المؤتمر بين رجال أعمال مصر وكينيا الذى يهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين، موجهة الشكر لرجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس محمد البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس عامر أبو الخير منظم المؤتمر والداعى للوفد الكينى.

وأشار المهندس عامر أبو الخير، عضو الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، إلى أنه انطلاقًا من خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، تم عقد مؤتمر تعاون اقتصادى استثمارى مشترك بين جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة ورجال أعمال ومستثمرى دولة كينيا لوضع أسس التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك لدعم الاقتصاد المصري والكينى فى ظل هذا التعاون المشترك.

وأكد موريس كاكى بسيو، عضو البرلمان الكينى، أنهم سعداء بتواجدهم بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لتقديم التسهيلات لإقامة مشروعات مصرية فى كينيا مع توفير العمالة المدربة، موضحا أن كينيا بها معدلات نمو عالية وتحتاج إلى هذا التعاون علما بأن تكاليف الإستثمار فى كينيا منخفضة عن معظم دول العالم، مشيرًا إلي وجود مستثمرين مصريين فى كينيا فى مجال الزراعة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأضافت جوما مخوان، رئيس مجلس الأعمال الكينى، أنها سعيدة بهذه الزيارة لمصر وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد إفريقيا والرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى على حسن قيادته للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذا ما يشجعنا لدعوة رجال الأعمال المصريين للمزيد من الإستثمارات المصرية على الأراضى الكينية فى مختلف المجالات.

هذا وقد تم خلال فعاليات المؤتمر عرض فرص الإستثمار بمحافظة البحيرة ومقوماتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، كما تم عرض المشروعات المصرية المقامة على الأراضى الكينية، والتسهيلات التي تقدمها مصر وكينيا لجذب الاستثمارات والفرص التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.

وفى ختام فعاليات المؤتمر تم تبادل الدروع بين نائب محافظ البحيرة ورئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني تقديرًا لدورهم فى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا وجهودهم فى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.