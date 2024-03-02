حبس عاطل قتل صديقه بطلقٍ نارى فى منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بإنهاء حياة صديقه بطلقٍ ناري بسبب خلافات مالية، في منشأة القناطر.

كان مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبيَّن العثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وبعمل التحريات وجمع المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية ونشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاهه فأرداه قتيلًا.