السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 19317 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 19317 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 422 مخالفة السير بدون تراخيص، 47 دراجة نارية مخالفة، 12 ألفًا و333 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 29 مخالفة موقف عشوائى، 483 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية ؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات الإجراءات القانونية اللازمة

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