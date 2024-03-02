السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مرتكبي واقعة النصب على أحد الأشخاص في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من (مُدرس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر)، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) لمقابلة أحد الأشخاص «تعرف عليه عبر موقع فيس بوك» لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة «ميكروباص» يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة، وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على (المبلغ المالي وهاتفه محمول).

ذكرت «الداخلية» في بيانٍ لها اليوم السبت: «أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المُستخدمة فـى الواقعة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه».

وأرشدوا عن مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شرطة أول المنتزه مديرية أمن الإسكندرية ميكروباص الداخلية

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