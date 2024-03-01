ضبط 6 عناصر إجرامية بـ12 كيلو مخدرات فى الأقصر والدقهلية
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر، الدقهلية)، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الأقصر
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش - طلقتان).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (5 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرتى مركز شرطة "دكرنس، المنصورة")، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتان).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(400 ألف جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.