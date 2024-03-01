الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ4 مليون جنيه في 3 محافظات

عناصر إجرامية
عناصر إجرامية

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات "الشرقية، الإسكندرية، أسوان" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4 مليون جنيه. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، أسوان) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ونجحت (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية وبحوزتهم (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (23 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4،310 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الشرقية الإسكندرية أسوان مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر 3 عناصر إجرامية قسم شرطة أول العاشر

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