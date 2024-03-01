الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف لغز اختطاف شخصين من الجيزة واحتجازهما فى الغربية

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

نجحت جهود أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات واقعة خطف شخصين بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "ربة منزل- مقيمة بمحافظة الأقصر" باحتجاز شقيقها ونجل عمها ومطالبة أهليتهما بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما، واستجابة أهلية نجل عمها ودفع المبلغ المالى المطلوب عن طريق أحد التطبيقات، وتم إطلاق سراحه دون شقيقها.

بالفحص وإجراء التحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة "نقاش- نجل شقيقه"، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبرفقتهما المتغيب "شقيق المُبلغة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسابقة قيام أحد أقرباء المجنى عليهما "عامل- مقيم بمحافظة الأقصر" بالنصب على الأول وبيعه كمية من الذهب نظير مبلغ مالي، إلا أنه اكتشف عقب ذلك أنها من مادة النحاس، على إثر ذلك اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة واستدرجا المجنى عليهما، وقاما باحتجازهما وطلبا من أهليتهما دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما، وتم إطلاق سراح المتغيب الثانى عقب تحويل أهليته المبلغ المالى المطلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

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