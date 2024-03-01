كشف لغز اختطاف طالب من شبرا واحتجازه فى شقة بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة بمنطقة شبرا.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من قسم شرطة شرطة شبرا ببلاغ من أحد المواطنين باختفاء نجله (طالب "يدرس بالخارج" ويعمل فى مجال سفر العمالة للخارج)، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله وتحدث معه أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، وطلب منه مبلغ مالي وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية) واحتجازهم للمجنى عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم والسيارة "المستخدمة فى الواقعة"، وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بسابقة تعامله مع المجنى عليه بقصد تسهيل سفره للخارج مقابل مبلغ مالي إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعد المبلغ المالي، فاتفق مع باقي المتهمين الآخرين وقاموا باختطافه واحتجازه بالشقة المشار اليها، لإجباره على إعادة المبلغ المالى.

بمواجهة المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بخطفه واحتجازه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.