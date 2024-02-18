التحقيق مع سيدة ادعت خطف طفليها من داخل مستشفى فى الوايلى

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع سيدة ادَّعت خطف طفليها من داخل مستشفى بمنطقة الوايلى خوفًا من تطليق زوجها لها.

البداية عندما تلقي قسم شرطة الوايلى بلاغًا من سيدة يفيد اختفاء طفليها التوأم من داخل حضانة مستشفى حكومى بمنطقة الوايلى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للمستشفى وتبين عدم صحة الواقعة وأن السيدة لا تنجب من الأساس وأنها ادعت كذبًا لزوجها حملها خشية من قيامه بتطليقها، وقبل الواقعة بيومين توجهت للمستشفى وقامت بقطع تذكرة دخول بقسم الولادة لكنها لم تدخل وغادرت بعدها ثم توجهت لقسم الشرطة وحررت محضرًا باختفاء الطفلين.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليها بتهمة البلاغ الكاذب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.