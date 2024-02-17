التحقيق فى مصرع مُسنة بعد تسرب غاز بدار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، التحقيق في مصرع مُسنة إثر تسرب غاز داخل شقتها في دار السلام، وتشريح جثة المتوفاة، وإعداد تقريرحول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة دار السلام، ما أسفر عن وفاة ربة منزل بالاختناق وحروق لهبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 80 سنة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق تسريب غاز.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.