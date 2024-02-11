الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على ربة منزل لاتهامها بقتل طفل بدعوى تأديبه في دار السلام

ربة منزل
ربة منزل

تحفظت الشرطة على ربة منزل لاتهامها بقتل طفل بدعوى تأديبه بمنطقة دار السلام.

مأمور قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة فحص الواقعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفرقة الجنوب في حضور مفتش الصحة وممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص أن عمة "محمد.غ." عمره 13 سنة، اعتدت عليه بالضرب لتأديبه فسقط جثة هامدة، وأمكن ضبطها لسماع أقوالها.

ربة منزل قتل طفل دار السلام امن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمنيا

الإعدام مصير عاطل قتل جاره في المطرية

محاكمة عامل قتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة 3 مارس

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية فى رفح بغزة.. وتحذر من عواقبها

العاهل الأردني يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة

وصلة تعذيب تنهي حياة طفلة في السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح