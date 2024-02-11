الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمنيا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بالشروع في قتل طفل بمدينة مغاغة لسرقة دراجته البخارية.

صدر القرار برئاسة المسـتشار محمد عبدالحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد عبدالفتاح، تامر مجدي يعقوب، وبحضور محمد أحمد عمار، وكيل النيابة، وأمانه سر محسن فكري الشيمي، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغني.

وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، عما أُسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا في أغسطس من العام الماضي، بالعثور على «ج. ر»، 15 سنة، طفل، مصاب بطعنات بالبطن، تم نقله لمستشفى مغاغة المركزي لإنقاذه وعلاجه.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، ملابسات الواقعة، بقيام «أ. ع»، 35 سنة، عاطل، باستدراج الطفل إلى إحدى الطرق بحجة توصيلة لإحدى قرى المركز من خلال الدراجة البخارية للمجني عليه، وما أن انفرد به انهال على بعدة طعنات، بسلاح أبيض - مطواة قرن غزال-، تم القبض على المتهم.

السجن المشدد الشروع في قتل مدينة مغاغة سرقة دراجته البخارية

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