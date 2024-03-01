حملات مكبرة لضبط محرزى السلاح والمخدرات فى 3 محافظات

شنَّ قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة (7 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية)، ضبط 5 قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- وعدد من الطلقات المتنوعة)، تنفيذ (661) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو - 7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (3 متهمين)، ضبط (4) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض) بحوزة (4 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.