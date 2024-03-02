12 مليون جنيه.. ضبط 35 قضية لتجار عملة خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 35 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تُقدر بـ12 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بالمحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وزارة الداخلية اليوم السبت، في بيانٍ لها، بأن تلك القضايا تأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.