السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 546 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال الحملات الموسعة التي شنتها اليوم السبت، من ضبط 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية،  بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية الحملات الموسعة الدراجات النارية الخوذة

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