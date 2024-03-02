السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

189 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيد الاستهلاك الكهربائي
ترشيد الاستهلاك الكهربائي

حرَّرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، 189 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونص القرار في مادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

وزارة الداخلية 189 مخالفة مجلس الوزراء استهلاك الكهرباء النيابة

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