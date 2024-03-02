ضبط مصنع للعقاقير المخدرة فى مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، في ضربة أمنية حاسمة لمصنعي وتجار المواد والأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام اثنين من العناصر الإجرامية باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمي شرطة "أول - ثالث" مدينة نصر بالقاهرة، واتخاذهما مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.