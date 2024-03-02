واقعة ابتزاز جديدة بالدقهلية.. "الداخلية" تكشف التفاصيل

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين بتهمة ارتكاب واقعة ابتزاز أحد الأشخاص وتهديده باختطاف كريمته ومساومته على مبلغ مالي.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (موظف) بقيام مجهول بالاتصال به على هاتفه المحمول وإخباره بقيامه بخطف كريمته (طالبة)، وطلب منه مبلغ مليون و500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها، إلا أنه تبين له تواجد كريمته وعدم صحة ما قرره المتصل بواقعة اختطافها، وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من ذات الرقم هدده خلاله بخطف كريمته وقتلها فـى حالة عدم تجهيزه المبلغ».

وأضافت أنه «أسفرت جهود فريق البحث بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط القائم بالاتصال، عامل، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من مالك ورشة نجارة».

ونوهت بأنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الورشة المشار إليه، وبمواجهته اعترف بتحريضه للعامل على الاتصال بالـمُبلغ لابتزازه وتهديده بخطف كريمته وقتلها لعلمهما بيسر حال الـمُبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.