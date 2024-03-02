14174 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثَّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

شرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1796) قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14174) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (711) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (135) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.