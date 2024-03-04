الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بيتاجروا فى العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

العملة
العملة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن جريمة كبرى لغسل الأموال بحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار بالعملات في السوق السوداء.

وتأتي هذه الجريمة كجزء من جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

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غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى أسيوط والإسكندرية

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(40) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسيل 40 مليون جنيه وزارة الداخلية غسل الأموال السوق السوداء جرائم غسل الاموال

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