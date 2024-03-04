"بيتاجروا فى العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن جريمة كبرى لغسل الأموال بحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار بالعملات في السوق السوداء.

وتأتي هذه الجريمة كجزء من جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(40) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.