الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 18 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 18275 مخالفة مرورية متنوعة؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط (18275) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

 

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رادار المرور يلتقط 1240 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

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وانت في مكانك.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

 (563) مخالفة السير دون تراخيص.

 (38) دراجة نارية مخالفة.

 (9093) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (16) مخالفة موقف عشوائى.

 (569) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 (4) مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية مواقف عشوائية وزارة الداخلية الحملات المرورية

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