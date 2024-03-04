تحرير 18 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 18275 مخالفة مرورية متنوعة؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط (18275) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(563) مخالفة السير دون تراخيص.

(38) دراجة نارية مخالفة.

(9093) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

(569) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.