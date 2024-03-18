الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

 

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهانى وصادق الأمنيات. تأتى ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا ومازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دماءهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة. 

حفظ الله القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة، وكل عام وسيادتكم بخير.

 

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الاعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات. إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفورًا بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزًا للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشًا وشرطةً وشعبًا فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائمًا خفاقة.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة الحوادث وزير الدفاع ذكرى العاشر من رمضان الداخلية

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