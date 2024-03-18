الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

ضبط 1.8 مليون صاروخ.. الأمن يداهم أكبر ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

ضبط 1.8 مليون صاروخ

 

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارتى "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما 65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1،5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. 

وبمواجهة قائدى السيارتين "لهما معلومات جنائية" قررا بتحصلهما على المضبوطات من عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية.. وبحوزته 10 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 100 كيلو جرام من خامات التصنيع- أدوات التصنيع  وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها. 

بلغ إجمالى الألعاب النارية المضبوطة 1،8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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