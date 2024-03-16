السبت 16 مارس 2024
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حوادث

الداخلية تحتفل بيوم المجند 2024 (صور)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن احتفالًا بمناسبة يوم المجند 2024 بحضور عدد من قادة وزارة الداخلية في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية باهتمامها بالمجندين باعتبارهم إحدى أهم الركائز الأساسية في منظومة العمل الأمني.

وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية في كل المهام الأمنية التي أظهرت مجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الاستراتيجية التي تم تحقيقها خلال العام التدريبي الحالي، وما تم إنجازه في مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ما يتماشى مع طبيعة العمل الأمني والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في حماية الوطن.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين في الرماية القتالية ومجالات العمل الأمني المختلفة.

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