الوقائع المصري تنشر قرار وزارة الثقافة بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الثقافة قرار رقم ٥٣٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن استبدال جدول متطلبات أكاديمية إجبارية (UM) عدد (۱۲) ساعة وجدول متطلبات أكاديمية اختيارية (UE) عدد (6) ساعات المبينين بعد بالجداول الخاصة باللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما.

ونص قرار وزارة الثقافة قرار رقم ٥٣٠ لسنة ۲۰۲۳ وزير الثقافة بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة ١٩٨٩ بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أكاديمية الفنون ؛ وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادر بقرار وزير الثقافة رقم 147 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بقرارات وزير الثقافة أرقام 1060 لسنة ۲۰١٠، ۳۲۹ لسنة ٢٠١٧، ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990 وتعديلاته بقرارات وزير الثقافة أرقام ٣٢٧ لسنة ١٩٩٣، ٤٢٩ لسنة 1994، 617 لسنة ٢٠٠٤، ٥٦٤ لسنة ٢٠١٠، ١٠٦١ لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى العربية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 148 لسنة 1990 وتعديلاته بقرارات وزير الثقافة أرقام 331 لسنة ١٩٩٣، ٤٢٩ لسنة ١٩٩٤، 564 لسنة ٢٠١٠، ١٠٦٢ لسنة ٢٠١٠، ٦٨٦ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلي اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ۷۲۰ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للباليه الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 687 لسنة ٢٠١٦ والمعدلة بالقرار رقم 641 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون الشعبية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٦٥٢ لسنة ۲۰۰۸ والمعدلة بالقرار رقم 34 لسنة 2015

؛ وعلى ما انتهت إليه مجالس المعاهد المعنية بأكاديمية الفنون؛ وعلى موافقة مجلس الأكاديمية بجلسته رقم (448) المنعقدة بتاريخ 13/7/2023 والممتدة حتى ۲۰۲۳/۷/۱۸ ؛ وعلى مذكرة الأستاذة الدكتورة رئيس أكاديمية الفنون الواردة رفق كتاب سيادتها رقم (1642) بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۷؛ قــــــرر:

المادة الأولى - يستبدل جدول متطلبات أكاديمية إجبارية (UM) عدد (۱۲) ساعة وجدول متطلبات أكاديمية اختيارية (UE) عدد (6) ساعات المبينين بعد بالجداول الواردة بنصوص المواد التالية: المادة (36) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 1060 لسنة ۲۰۱۰ والمستبدلة بالقرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٧، والمعدلة بالقرار رقم ٤٢٨ لسنة 2013 المادة (٢٩) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 1061 لسنة 2010 المادة (٢٩) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى العربية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠١٠ والمستبدلة بالقرار 686 لسنة ٢٠١٦ المادة (33) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٧٢٠ لسنة ٢٠١٦ المادة (49) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للباليه الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 687 لسنة 2016 المادة (٣٢) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون الشعبية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٠٨ والمعدلة بالقرار رقم 34 لسنة ٢٠١٥ متطلبات أكاديمية إجبارية (UM) عدد (۱۲ ساعة) ساعتان لغة أجنبية - -- ساعتان أخلاقيات المهنة وساعتان مناهج البحث - وساعتان متطلبات أكاديمية اختيارية (UE) وعدد (6 ساعات) و عملى تطبيقى معتمدة أعمال السنة الامتحان النهائى تحريرى عملى شفهى تحريرى عملى وساعتان مدخل للدراما وساعتان فولكلورو ساعتان تاريخ وتذوق فنون تشكيلية وساعتان أسس حرفية أداء وساعتان علم الاتصال و- ساعتان علم نفس الإبداع وساعتان أساسيات السينما وساعتان تاريخ وتذوق موسيقي وساعتان أسس القاء (و ساعتان حاسب آلى وساعتان تطور فكر فلسفی و ساعتان محتوي المقرر الدراسي (أخلاقيات المهنة) تشمل (أساسيات ومفاهيم الجودة) و. محتوي المقرر الدراسي حاسب آلى (1) يشمل (التحول الرقمي).

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. صدر بتاريخ 16/10/2023 وزير الثقافة أ.د/ نيفين الكيلانى