الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1410 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة الحوادث الملصق الالكتروني تركيب الملصق الإلكترونى

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