ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة كابل محطة مياه بأسوان

كشفت الأجهزة الِأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن انقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو نتيجة الشروع فـى سرقة الكابل الكهربائى المغذى للمحطة مما تسبب فى تعطل إمدادات المياه بها.

وبالفحص والاستعلام من الجهات المعنية، أفادوا بحدوث تلف بالكابل الكهربائى المغذى للمحطة نتيجة الشروع فى سرقته.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.