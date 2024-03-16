ضبط 11 متهمًا في حملات لمكافحة السرقة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

- ضبط سائق «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة «مشغولات ذهبية» من إحدى السيدات بأسلوب المغافلة عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفه في المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية تم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

- ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص- لاثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب «الفك»، وبحوزتهم عدد من المواتير الكهربائية «مجهولة المصدر- قطعتين لأدوات فك وتركيب». وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

- ضبط 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل «شقة» أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» وتمت إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.

- ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما- سيارة مبلغ بسرقتها- جهاز تقطيع معادن «صاروخ»- 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات «بأسلوب المفتاح المصطنع» وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.