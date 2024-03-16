السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بزعم توظيف الأموال.. ضبط متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنيا بتضررهم من صاحب محل لخدمات الاتصال له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي 1.8 مليون جنيه منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم, إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة

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