السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات خلال 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1784 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 13 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (194) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 7 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية جرائم التهريب السيطرة الأمنية ع المنافذ أمن المنافذ

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