تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط شخص في القليوبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج.

ضبط تاجر دواجن ينصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، بلاغات من عدد من أهالي كفر شكر تفيد بتضررهم من تاجر دواجن، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج، والتحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يوفِ بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.