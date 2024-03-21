الداخلية تكشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه على نجله بالضرب فى الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب مستخدمًا إسطوانة غاز وإحداث إصابته في الغربية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية من احدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكي "مصاب بكسر بالقدم" وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالطريق العام تصادف قيام شخصين حال محاولتهما تفريغ عبوة طفاية حريق، مما نتج عنه إنفجارها وإصطدامها بقدمه وإحداث إصابته.. وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.