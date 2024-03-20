الأربعاء 20 مارس 2024
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حوادث

"الداخلية" تواصل توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

جريدة الدستور

واصلت وزارة الداخلية، توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات: (الدقهلية – المنيا – شمال سيناء – جنوب سيناء)؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

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