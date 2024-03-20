الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص سرقوا خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض سرقة مليون جنيه و٣٠ ألف دولار من خزينة فندق شهير لتربية الكلاب حيث تبين أن عاملين بالفندق وراء تنفيذ الجريمة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتها بالجيزة للسرقة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف علي أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية سرقة خزينة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبهم في الجيزة.

وأشارت التحريات إلى قيام عاملين بذات الفندق بتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

خزينة فندق فندق لتربية الكلاب سرقة فندق شهير لتربية الكلاب النجدة

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