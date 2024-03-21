الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على لصوص المساكن فى القطامية

آرشيفية
آرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عامل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر؛ لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكابهما عدد من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

كما نجحت الجهود في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة، واعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، سلاح أبيض. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية عامل معلومات جنائية قسم شرطة الدرب الأحمر

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