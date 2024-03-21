القبض على 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، القبض على 8 أشخاص بالشرقية لقيامهم بأعمال حفر بأحد المنازل بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 أشخاص، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم.

وتبين وجود حفرة الأدوات المستخدمة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.